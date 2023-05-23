МО РФ: В Белгородской области уничтожено более 70 украинских диверсантов
Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разгромили украинских диверсантов, которые вторглись на территорию РФ накануне, 22 мая. По данным Минобороны РФ, остатки ДРГ отброшены из региона на территорию Украины, потери противника составили более 70 человек, четыре БМП и пять пикапов.
"В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. В регионе был введён режим КТО. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. СК РФ возбудил уголовные дела. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, жителей девяти населённых пунктов отселили из-за проникновения украинской диверсионной группы. Зачистка территории от злоумышленников продолжается.