МО РФ: В Белгородской области уничтожено более 70 украинских диверсантов

Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разгромили украинских диверсантов, которые вторглись на территорию РФ накануне, 22 мая. По данным Минобороны РФ, остатки ДРГ отброшены из региона на территорию Украины, потери противника составили более 70 человек, четыре БМП и пять пикапов.