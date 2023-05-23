Медведев рассказал, как быть с напавшими на РФ диверсантами: Уничтожать отморозков, как крыс

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил уничтожать проникнувших на территорию России диверсантов, "как крыс". По мнению политика, злоумышленники недостойны того, чтобы их брали в плен.

"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — цитирует зампреда Совбеза РИА "Новости".

Он также не поверил в заявления Киева о непричастности к вчерашней атаке на Белгородскую область. Он назвал попытки Украины откреститься от диверсии "абсолютным враньём".