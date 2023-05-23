Медведев рассказал, как быть с напавшими на РФ диверсантами: Уничтожать отморозков, как крыс
Медведев заявил, что украинских диверсантов нужно уничтожать, как крыс
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил уничтожать проникнувших на территорию России диверсантов, "как крыс". По мнению политика, злоумышленники недостойны того, чтобы их брали в плен.
"Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать", — цитирует зампреда Совбеза РИА "Новости".
Он также не поверил в заявления Киева о непричастности к вчерашней атаке на Белгородскую область. Он назвал попытки Украины откреститься от диверсии "абсолютным враньём".
"Сколько бы ни болтали в Киеве, что не имеют к этому отношения — к такого рода диверсионным вылазкам, это всё враньё, конечно, абсолютное. Ответственность за них несёт киевский режим, а в конечном счёте — его спонсоры за океаном", — добавил Медведев.
Нацист, ультрас и модельер: Кто стоит за группировкой "Русский добровольческий корпус", напавшей на Белгородскую область
Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. По нашим данным, было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО. Среди диверсантов были замечены актёр из "Глухаря" Кирилл Канахин, уже известный вылазкой в Брянскую область, и солист неонацистской блэк-метал-группы "Молот Гитлера" Алексей Лёвкин.