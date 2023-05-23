Танки, ядерная катастрофа и побег жены: Гладков перечислил самые невероятные фейки, запущенные Киевом
Гладков: Белгородская область столкнулась с беспрецедентной атакой фейков
Белгородская область накануне, 22 мая, столкнулась с беспрецедентной информационной атакой, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он перечислил самые невероятные фейки, который "вкидывала" украинская сторона: среди них была даже "ядерная катастрофа" и "побег" его супруги.
"Такого о нас ещё не было: "танки" в Белгородской области, моя "жена" в какой-то аэропорту с какими-то вещами (точно чья-то жена, но точно не моя), "ядерная катастрофа", "эвакуация" Шебекина и Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне и срочно сдался, "штурм" каких-то жителей каких-то бомбоубежищ", — перечислил губернатор в видеообращении к гражданам.
Как подчеркнул Гладков, это ещё раз доказывает, что против России идёт информационная война, цель которой — запугать и посеять панику.
"Врагу это точно не удастся. Доверяйте только проверенным источникам информации, а мы постараемся быстро эту информацию до вас доносить", — добавил глава области.
Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. По нашим данным, было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО. СК РФ возбудил уголовные дела. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, жителей девяти населённых пунктов отселили из-за проникновения украинской диверсионной группы. Зачистка территории от злоумышленников продолжается.
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