Танки, ядерная катастрофа и побег жены: Гладков перечислил самые невероятные фейки, запущенные Киевом

Белгородская область накануне, 22 мая, столкнулась с беспрецедентной информационной атакой, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он перечислил самые невероятные фейки, который "вкидывала" украинская сторона: среди них была даже "ядерная катастрофа" и "побег" его супруги.

"Такого о нас ещё не было: "танки" в Белгородской области, моя "жена" в какой-то аэропорту с какими-то вещами (точно чья-то жена, но точно не моя), "ядерная катастрофа", "эвакуация" Шебекина и Белгорода, звонки моим помощникам с требованием, чтобы я прекратил активность в Грайвороне и срочно сдался, "штурм" каких-то жителей каких-то бомбоубежищ", — перечислил губернатор в видеообращении к гражданам.

Как подчеркнул Гладков, это ещё раз доказывает, что против России идёт информационная война, цель которой — запугать и посеять панику.