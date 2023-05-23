Жителей девяти населённых пунктов Белгородской области отселили из-за ДРГ
Жителей девяти населённых пунктов Белгородской области отселили из-за проникновения украинской диверсионной группы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, зачистка территории от злоумышленников продолжается.
"Зачистка территории от последствий (проникновения диверсантов. — Прим. Лайфа) продолжается. Фактически отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено", — написал Гладков в телеграм-канале.
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Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. По нашим данным, было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО. СК РФ возбудил уголовные дела.
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