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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 16:15
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До восьми человек возросло число пострадавших в Белгородской области, куда проникли диверсанты

Губернатор Гладков: В результате атаки диверсантов под Белгородом ранено 8 человек

До восьми человек увеличилось число пострадавших в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты. Об этом в ходе стрима вечером в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Погибших среди мирных жителей нет. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Гладков также проинформировал, что ситуация в регионе остаётся достаточно напряжённой, но власти контролируют обстановку и обещают оказать населению всю необходимую помощь.

"Большая часть населения покинула территорию Грайворонского округа. У кого нет возможности, мы помогаем на своём транспорте. У кого есть возможность — покидает на своём транспорте. Кто покинул территорию и кому негде разместиться — обращайтесь к главам местного самоуправления там, где вы находитесь", — подчеркнул губернатор.

Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области
Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области

Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.

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Getty Images / zabelin

Марина Калегина
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