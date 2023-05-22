До восьми человек увеличилось число пострадавших в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты. Об этом в ходе стрима вечером в понедельник сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Погибших среди мирных жителей нет. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Гладков также проинформировал, что ситуация в регионе остаётся достаточно напряжённой, но власти контролируют обстановку и обещают оказать населению всю необходимую помощь.