Число пострадавших мирных жителей в Белгородской области выросло до шести

Ещё трое пострадавших зафиксированы в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, двое мужчин и одна женщина попали в больницу с осколочными ранениями. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, снарядами оказались повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации, добавил Гладков.

"В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте", — уточнил губернатор.