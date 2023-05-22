Число пострадавших мирных жителей в Белгородской области выросло до шести
Губернатор Гладков: В Грайвороне ещё трое пострадавших — двое мужчин и женщина
Ещё трое пострадавших зафиксированы в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, двое мужчин и одна женщина попали в больницу с осколочными ранениями. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Кроме того, снарядами оказались повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации, добавил Гладков.
"В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте", — уточнил губернатор.
Это уже не первая информация о пострадавших в Белгородской области. Ранее Гладков сообщал, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.
Ранее Лайф сообщал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновки. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что Белгородская область подвергается "массированной информационной атаке" со стороны Украины и в связи с инцидентом в Сети муссируется масса фейков. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов. Кроме того, группе диверсантов, по последним данным, всё-таки удалось зайти на территорию Белгородской области. Идёт бой, противник несёт потери.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo