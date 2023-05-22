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Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 13:58
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Число пострадавших мирных жителей в Белгородской области выросло до шести

Губернатор Гладков: В Грайвороне ещё трое пострадавших — двое мужчин и женщина

Ещё трое пострадавших зафиксированы в Грайворонском округе, куда ранее проникли украинские диверсанты. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, двое мужчин и одна женщина попали в больницу с осколочными ранениями. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Кроме того, снарядами оказались повреждены три частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации, добавил Гладков.

"В селе Замостье снаряд попал в детский сад, в результате чего он загорелся. Также есть пострадавшая женщина с ранением руки, помощь оказана на месте", — уточнил губернатор.

Это уже не первая информация о пострадавших в Белгородской области. Ранее Гладков сообщал, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями.

Путину доложили о боях с украинскими диверсантами в Белгородской области
Путину доложили о боях с украинскими диверсантами в Белгородской области

Ранее Лайф сообщал о попытке украинской диверсионно-разведывательной группы пересечь границу с Белгородской областью у деревни Дроновки. Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что Белгородская область подвергается "массированной информационной атаке" со стороны Украины и в связи с инцидентом в Сети муссируется масса фейков. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов. Кроме того, группе диверсантов, по последним данным, всё-таки удалось зайти на территорию Белгородской области. Идёт бой, противник несёт потери.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Марина Калегина
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