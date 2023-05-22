Актёр-диверсант из "Глухаря" снова объявился, но уже — в Белгородской области
SHOT: Среди диверсантов, проникших в Белгородскую область, был актёр Канахин
Кирилл Канахин (справа) участвовал в вылазке диверсантов на территорию Белгородской области. Скриншот из видео Telegam / TrackANaziMerc
Среди диверсантов, проникших сегодня в Белгородскую область в составе террористического "Русского добровольческого корпуса", был актёр Кирилл Канахин, сообщает SHOT. Он снимался в низкопробных российских сериалах, но чуть большую известность получил после вылазки в Брянскую область в составе того же бандитского подразделения.
Лайф уже писал, что 40-летний Канахин родом из Санкт-Петербурга. Его актёрская карьера оказалась даже хуже, чем у Зеленского, — он играл эпизоды, например, в "Глухаре-3". Позже уехал в Одесскую область. Его мать толком не знала, чем он занимается на Украине. Думала, что сын работает инструктором по йоге. Она, как и соседи, последний раз видела его полтора года назад, после этого Кирилл в отчем доме больше не появлялся. Узнав, чем промышляет сын, мать отреклась от него.
Напомним, днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. При этом в Киеве открещиваются от причастности к атаке.