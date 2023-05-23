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23 мая, 09:38

Песков: Вторжение украинской ДРГ в Белгородскую область вызывает обеспокоенность

Вторжение группы украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность и лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что спецоперация продолжается, чтобы в дальнейшем не допускать подобных атак.

Погранпункт обстреляли из миномёта в белгородском Шебекино

Погранпункт обстреляли из миномёта в белгородском Шебекино

Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. По нашим данным, было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО. СК РФ возбудил уголовные дела.

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Getty Images / zabelin

Александра Вишнякова
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