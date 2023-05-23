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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 09:38
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Песков: Вторжение украинской ДРГ в Белгородскую область вызывает обеспокоенность

Вторжение группы украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность и лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что спецоперация продолжается, чтобы в дальнейшем не допускать подобных атак.

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Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. По нашим данным, было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО. СК РФ возбудил уголовные дела.

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Getty Images / zabelin

Александра Вишнякова
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