Песков: Вторжение украинской ДРГ в Белгородскую область вызывает обеспокоенность
Вторжение группы украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, то, что вчера произошло, вызывает глубокую обеспокоенность и лишний раз подтверждает, что украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что спецоперация продолжается, чтобы в дальнейшем не допускать подобных атак.
Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. По нашим данным, было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО. СК РФ возбудил уголовные дела.
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