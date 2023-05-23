Погранпункт обстреляли из миномёта в белгородском Шебекино

Украинские военные обстреляли из миномёта погранпункт в белгородском Шебекине.Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. Всего же, по данным главы региона, за прошедшие сутки Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз.

"Зафиксированы два прилёта из миномёта по пограничному пункту пропуска, и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет", — написал Гладков.