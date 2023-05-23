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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 09:33
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Погранпункт обстреляли из миномёта в белгородском Шебекино

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли из миномёта погранпункт в Шебекине

Украинские военные обстреляли из миномёта погранпункт в белгородском Шебекине.Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. Всего же, по данным главы региона, за прошедшие сутки Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз.

"Зафиксированы два прилёта из миномёта по пограничному пункту пропуска, и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки, пострадавших и разрушений нет", написал Гладков.

Он добавил, что восемь миномётных санарядов было выпущено накануне по селу Терезовка и там тоже обошлось без пострадавших и разрушений. А в селе Середа в понедельник работала артиллерия — 10 снарядов выпущено, в результате чего посечены фасады в трёх частных домовладениях.

До 12 человек увеличилось число пострадавших в Белгородской области
До 12 человек увеличилось число пострадавших в Белгородской области

Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Предварительно, ликвидировано 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взяты в плен. СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки.

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Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images

Марина Калегина
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