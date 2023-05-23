Российские силовики ведут бой с новой группой диверсантов в Белгородской области
SHOT: Новые группы украинских диверсантов прибывают к Белгородской области
Российские силовики ведут бой с новой группой диверсантов в Белгородской области, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, небольшая ДРГ прямо сейчас подтягивается к селу Козинка со стороны границы.
Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают Вооружённые силы Украины.
Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. Сообщалось, что было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО, 23 мая Минобороны РФ продолжает зачистку территории совместно с силовыми структурами.