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23 мая, 08:31

Российские силовики ведут бой с новой группой диверсантов в Белгородской области

SHOT: Новые группы украинских диверсантов прибывают к Белгородской области

Российские силовики ведут бой с новой группой диверсантов в Белгородской области, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, небольшая ДРГ прямо сейчас подтягивается к селу Козинка со стороны границы.

Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают Вооружённые силы Украины.

Украинскую ДРГ удалось разбить на несколько групп после боёв у белгородского села Козинка

Украинскую ДРГ удалось разбить на несколько групп после боёв у белгородского села Козинка

Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. Сообщалось, что было ликвидировано 39 диверсантов и взято в плен несколько человек. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения. В Белгородской области был введён режим КТО, 23 мая Минобороны РФ продолжает зачистку территории совместно с силовыми структурами.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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