Минобороны продолжает зачистку районов Белгородской области, куда проникли диверсанты
Губернатор Гладков: В Грайворонском округе продолжается зачистка территории
При эвакуации жителей из Грайворонского округа в Белгородской области скончалась пенсионерка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой", — написал глава области в телеграм-канале.
Кроме того, есть информация, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. В данный момент продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. О возможности возвращения граждан в свои дома Гладков пообещал сообщить позднее. Пока этого делать не стоит, добавил губернатор.
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Напомним, о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Президента России Владимира Путина осведомили о происходящем. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что целью нападения стало отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. Сообщалось о 39 ликвидированных диверсантах и нескольких человек, которых взяли в плен.
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