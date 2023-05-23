Минобороны продолжает зачистку районов Белгородской области, куда проникли диверсанты

"К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий скончалась женщина 1941 года рождения. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой", — написал глава области в телеграм-канале.

Кроме того, есть информация, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. В данный момент продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. О возможности возвращения граждан в свои дома Гладков пообещал сообщить позднее. Пока этого делать не стоит, добавил губернатор.