Украинскую ДРГ удалось разбить на несколько групп после боёв у белгородского села Козинка
SHOT: После боя в районе села Козинка ДРГ разбита на несколько мелких групп
В результате ночного боя белгородских пограничников и российских военных с украинской ДРГ в районе села Козинка удалось разбить её на несколько мелких групп. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, вражеские отряды заняли позиции в лесополосах. Там также было замечено несколько единиц техники, по которым наносились удары. Кроме того, по противнику били БМП, пулемётчики и снайперы.
Как сообщил источник SHOT, украинская сторона выпустила по позициям российских военных несколько БПЛА, из которых не менее двух оказались сбиты. При этом одному дрону удалось сбросить боеприпас, в результате чего местное здание получило повреждения. Пострадавших при этом нет.
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Напомним, вчера украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, таким образом Киев решил отвлечь внимание от освобождения Артёмовска. Об этом уже доложили президенту РФ Владимиру Путину. Уточнялось, что ДРГ начали выдавливать из белгородского села Козинка. Известно, что 39 диверсантов уже ликвидированы. Сегодня российские военные продолжают зачистку районов.