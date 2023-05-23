Украинскую ДРГ удалось разбить на несколько групп после боёв у белгородского села Козинка

В результате ночного боя белгородских пограничников и российских военных с украинской ДРГ в районе села Козинка удалось разбить её на несколько мелких групп. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вражеские отряды заняли позиции в лесополосах. Там также было замечено несколько единиц техники, по которым наносились удары. Кроме того, по противнику били БМП, пулемётчики и снайперы.