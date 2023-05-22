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22 мая, 14:14

Около 80 украинских диверсантов выдавливают из белгородского села Козинка

SHOT: Группу украинских диверсантов выдавливают из белгородского села Козинка

Группа украинских диверсантов на двух танках и двух БТР наблюдается в районе села Козинка Белгородской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в составе ДРГ — около 80 человек. Диверсантов выдавливают с территории РФ.

Проникшие в Белгородскую область диверсанты могли скрыться на белой "Оке" и серебристом Geely

Проникшие в Белгородскую область диверсанты могли скрыться на белой "Оке" и серебристом Geely

О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также предупредил о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области.

МЧС опровергает сообщения об эвакуации в Белгородской области

МЧС опровергает сообщения об эвакуации в Белгородской области

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ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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