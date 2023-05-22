Около 80 украинских диверсантов выдавливают из белгородского села Козинка
SHOT: Группу украинских диверсантов выдавливают из белгородского села Козинка
Группа украинских диверсантов на двух танках и двух БТР наблюдается в районе села Козинка Белгородской области, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в составе ДРГ — около 80 человек. Диверсантов выдавливают с территории РФ.
О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также предупредил о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области.
ТАСС / Андрей Рубцов