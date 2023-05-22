Проникшие в Белгородскую область диверсанты могли скрыться на белой "Оке" и серебристом Geely

Два автомобиля, на которых могут скрываться проникшие в Грайворонский округ украинские диверсанты, разыскивают в Белгородской области. По данным SHOT, в розыске белая "Ока" и серебристый Geely. Предварительно, эти машины преступники могли похитить у местных жителей.