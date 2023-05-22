Проникшие в Белгородскую область диверсанты могли скрыться на белой "Оке" и серебристом Geely
SHOT: Два угнанных диверсантами автомобиля разыскивают в Белгородской области
Два автомобиля, на которых могут скрываться проникшие в Грайворонский округ украинские диверсанты, разыскивают в Белгородской области. По данным SHOT, в розыске белая "Ока" и серебристый Geely. Предварительно, эти машины преступники могли похитить у местных жителей.
Украинские диверсанты могли скрыться на белой "Оке" и серебристом Geely. Видео © SHOT
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию Грайворонского округа региона. Идёт бой, противник несёт потери. Президент России Владимир Путин уже осведомлён об этом. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель акции — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска (Бахмут).