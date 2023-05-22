МЧС опровергает сообщения об эвакуации в Белгородской области
ГУ МЧС России по Белгородской области опровергло сообщения об эвакуации в регионе на фоне новостей об атаке украинских диверсантов.
Фейковые сообщения по радио и звонки с просьбой эвакуироваться. Видео © SHOT
"Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится", — говорится в сообщении регионального управления ведомства.
О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также предупредил о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области. В Кремле считают, что цель сегодняшней провокации украинских диверсантов — отвлечь внимание от потери Киевом города Артёмовска.
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