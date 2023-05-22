Регион

Уведомления отключены

22 мая, 13:41

МЧС опровергает сообщения об эвакуации в Белгородской области

ГУ МЧС России по Белгородской области опровергло сообщения об эвакуации в регионе на фоне новостей об атаке украинских диверсантов.

Фейковые сообщения по радио и звонки с просьбой эвакуироваться. Видео © SHOT

"Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится", — говорится в сообщении регионального управления ведомства.

ГУР Минобороны Украины попыталось откреститься от атаки на Белгородскую область

ГУР Минобороны Украины попыталось откреститься от атаки на Белгородскую область

О том, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор также предупредил о массированной информационной атаке Украины на фоне этих новостей. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о ситуации в Белгородской области. В Кремле считают, что цель сегодняшней провокации украинских диверсантов — отвлечь внимание от потери Киевом города Артёмовска.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров