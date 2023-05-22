МЧС опровергает сообщения об эвакуации в Белгородской области

ГУ МЧС России по Белгородской области опровергло сообщения об эвакуации в регионе на фоне новостей об атаке украинских диверсантов.

Фейковые сообщения по радио и звонки с просьбой эвакуироваться. Видео © SHOT

"Главное управление МЧС России по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации. Эвакуация не объявлялась и не производится", — говорится в сообщении регионального управления ведомства.