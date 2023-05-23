Один мирный житель Белгородской области погиб от рук диверсантов

Один мирный житель погиб в результате нападения диверсантов на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Всё-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким", — написал губернатор в телеграм-канале.