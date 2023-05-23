Один мирный житель Белгородской области погиб от рук диверсантов
Гладков сообщил об одном погибшем при атаке диверсантов в Белгородской области
Один мирный житель погиб в результате нападения диверсантов на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Всё-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким", — написал губернатор в телеграм-канале.
Супруга погибшего мужчины сейчас сама находится в больнице с ранениями. Гладков пообещал навестить её в ближайшее время.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей.
Getty Images / Vincenzo Circosta