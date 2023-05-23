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23 мая, 15:31

Один мирный житель Белгородской области погиб от рук диверсантов

Гладков сообщил об одном погибшем при атаке диверсантов в Белгородской области

Один мирный житель погиб в результате нападения диверсантов на Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Всё-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким", — написал губернатор в телеграм-канале.

Супруга погибшего мужчины сейчас сама находится в больнице с ранениями. Гладков пообещал навестить её в ближайшее время.

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Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей.

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta

Александра Вишнякова
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