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23 мая, 15:21

Лайф публикует фото школы в белгородском Грайвороне после обстрела диверсантов

Школа в городе Грайворон Белгородской области получила повреждения в результате обстрела украинских диверсантов. Фото последствий публикует телеграм-канал SHOT.

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Последствия обстрела школы в Грайвороне Белгородской области. Фото © SHOT

Телеграм-канал уточняет, что ДРГ обстреливали здание образовательного учреждения накануне и минувшей ночью. Внутри никого не было, жертв удалось избежать. В ближайшее время школу обещают восстановить.

Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

Минобороны опубликовало видео уничтожения диверсантов в Белгородской области

Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения.

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SHOT

Александра Вишнякова
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