Лайф публикует фото школы в белгородском Грайвороне после обстрела диверсантов
Школа в городе Грайворон Белгородской области получила повреждения в результате обстрела украинских диверсантов. Фото последствий публикует телеграм-канал SHOT.
Телеграм-канал уточняет, что ДРГ обстреливали здание образовательного учреждения накануне и минувшей ночью. Внутри никого не было, жертв удалось избежать. В ближайшее время школу обещают восстановить.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения.