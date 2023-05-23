Лайф публикует фото школы в белгородском Грайвороне после обстрела диверсантов

Школа в городе Грайворон Белгородской области получила повреждения в результате обстрела украинских диверсантов. Фото последствий публикует телеграм-канал SHOT .

Телеграм-канал уточняет, что ДРГ обстреливали здание образовательного учреждения накануне и минувшей ночью. Внутри никого не было, жертв удалось избежать. В ближайшее время школу обещают восстановить.