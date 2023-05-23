ООН выступила с заявлением после ликвидации более 70 украинских диверсантов под Белгородом

ООН обеспокоена и призывает все стороны не допустить эскалации в связи с атакой украинской ДРГ на Белгородскую область. Об этом заявил во время брифинга представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся, предположительно, вовлечённых сторон, о причастности которых говорится в СМИ", — объяснил позицию ООН Дюжаррик.