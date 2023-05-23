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Регион
Опубликовано 23 мая 2023, 17:03
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ООН выступила с заявлением после ликвидации более 70 украинских диверсантов под Белгородом

ООН боится эскалации после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область

Место ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. Фото © Минобороны РФ

Место ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области. Фото © Минобороны РФ

ООН обеспокоена и призывает все стороны не допустить эскалации в связи с атакой украинской ДРГ на Белгородскую область. Об этом заявил во время брифинга представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

"Мы, конечно, с обеспокоенностью следим за сообщениями об инциденте в Белгородской области РФ. Мы ознакомились с заявлениями представителей как Украины, так и России. Со стороны ООН мы не можем подтвердить сообщения или любую информацию, касающуюся, предположительно, вовлечённых сторон, о причастности которых говорится в СМИ", — объяснил позицию ООН Дюжаррик.

Он добавил, что организация призывает все стороны обеспечить, "чтобы не было эскалации или распространения боевых действий". Также ООН просит воздержаться от действий и риторики, которая может привести к дальнейшему росту напряжённости в регионе.

Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов
Опубликовано видео с искорёженной техникой поверженных украинских диверсантов

Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей, один погиб.

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Андрей Бражников
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