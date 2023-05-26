Житель Белгородской области умер от выстрела в голову во время захода диверсантов

Причиной смерти жителя Грайворонского округа Белгородской области во время захода украинских диверсантов стало не осколочное ранение, как сообщалось ранее, а выстрел в голову. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.