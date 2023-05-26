ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 07:32
3821

Житель Белгородской области умер от выстрела в голову во время захода диверсантов

Губернатор Гладков: Причиной смерти мирного жителя во время захода диверсантов стал выстрел в голову

Причиной смерти жителя Грайворонского округа Белгородской области во время захода украинских диверсантов стало не осколочное ранение, как сообщалось ранее, а выстрел в голову. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибшего звали Юрий Гаевой, он был командиром подразделения Преображенского батальона территориальной обороны. Он не был военнослужащим, поэтому семье не положены выплаты, однако местные власти дадут пособие семье.

ВСУ с самого утра обстреливают населённые пункты в Белгородской области
ВСУ с самого утра обстреливают населённые пункты в Белгородской области

Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей. Также сообщалось об одном погибшем, причём его супруга тоже находится с ранениями в больнцие.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar