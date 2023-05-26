Житель Белгородской области умер от выстрела в голову во время захода диверсантов
Губернатор Гладков: Причиной смерти мирного жителя во время захода диверсантов стал выстрел в голову
Причиной смерти жителя Грайворонского округа Белгородской области во время захода украинских диверсантов стало не осколочное ранение, как сообщалось ранее, а выстрел в голову. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков.
Погибшего звали Юрий Гаевой, он был командиром подразделения Преображенского батальона территориальной обороны. Он не был военнослужащим, поэтому семье не положены выплаты, однако местные власти дадут пособие семье.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей. Также сообщалось об одном погибшем, причём его супруга тоже находится с ранениями в больнцие.
LIFE / Павел Баранов