ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 мая 2023, 05:15
8428

ВСУ с самого утра обстреливают населённые пункты в Белгородской области

Губернатор Гладков: ВСУ с утра обстреливают Грайворонский городской округ

Украинские войска с самого утра обстреливают Грайворонский городской округ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что жертв и пострадавших нет.

"В Грайвороне в четырёх частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль", — написал глава региона в телеграм-канале.

Также Гладков добавил, что снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам. А в Глотове разрушен нежилой дом, посечён фасад и выбиты окна в здании ДК. Кроме того, есть повреждения ближайших построек и ограждения магазина. Как указал губернатор области, сейчас продолжается подомовой обход территории.

Белгородский сельчанин у границы встретил диверсантов "Днём Победы" на баяне
Белгородский сельчанин у границы встретил диверсантов "Днём Победы" на баяне

Ранее Лайф писал, что взрывное устройство было сброшено с дрона в посёлке Октябрьский Белгородского района. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждено административное здание.

BannerImage

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar