ВСУ с самого утра обстреливают населённые пункты в Белгородской области

Украинские войска с самого утра обстреливают Грайворонский городской округ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что жертв и пострадавших нет.

"В Грайвороне в четырёх частных домовладениях есть повреждения: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Окна выбиты и в одном магазине. Осколками снаряда посекло один автомобиль", — написал глава региона в телеграм-канале.

Также Гладков добавил, что снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам. А в Глотове разрушен нежилой дом, посечён фасад и выбиты окна в здании ДК. Кроме того, есть повреждения ближайших построек и ограждения магазина. Как указал губернатор области, сейчас продолжается подомовой обход территории.