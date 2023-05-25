Белгородский сельчанин у границы встретил диверсантов "Днём Победы" на баяне
Сотрудница дома культуры в селе Козинка в Белгородской области, которое атаковали украинские диверсанты 22 мая, рассказала, как её сосед, не испугавшись противников, начал им назло играть на баяне "День Победы". Видео с женщиной по имени Татьяна опубликовал телеграм-канал SHOT.
Женщина из села Козинка рассказала, как её сосед сыграл украинским диверсантам "День Победы" на баяне. Видео © Telegram / SHOT
"Он у нас музыкант в селе номер один. И когда они (диверсанты. — Прим. Лайфа) шли, он (сосед. — Прим. Лайфа) услышал звук. Стоял во дворе. Вышел на улицу — они (диверсанты. — Прим. Лайфа) с автоматами. Не зная, что делать, они к нему подошли, говорят: "Давай телефон". Забрали телефон у человека. И пошли. И он (сосед. — Прим. Лайфа) пошёл, взял баян и сказал: "Помирать — так с музыкой!" — рассказала сельчанка.
При этом диверсанты, явно удивившиеся смелости мужчины, его не тронули. Правда, сам герой, по словам Татьяны, сейчас "пребывает в состоянии шока".
К слову, интервью с Татьяной прервали звуки снарядов. Поинтересовавшись у собеседников, это прилёт или отлёт, она невозмутимо продолжила свой рассказ.
Напомним, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.
Shutterstock