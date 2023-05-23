Кто из россиян-предателей попытал счастья в боях в Белгородской области Оглавление Чем известен бывший российский военный Данил "Шайба" Мазник Актёр Кирилл Конахин Певец Алексей Лёвкин Лайф выяснил личности ключевых диверсантов, атаковавших территорию Белгородской области. Это бывший боец роты почётного караула Данил Мазник, актёр Кирилл Конахин и рокер-националист Алексей Лёвкин. Это предатели, за которыми тянется криминальный след. 84050 84050 Боевики РДК: Кирилл Канахин, Данил Мазник, Алексей Лёвкин. Коллаж © LIFE. Фото © T.me / SHOT

Похоже, то многократно анонсируемое Зеленским контрнаступление в итоге свелось к диверсионной пиар-вылазке в Белгородскую область. Около ста человек при поддержке нескольких танков и бронемашин вторглись в Грайворонский район, где были рассеяны, частью уничтожены, а частью взяты в плен. К вечеру вторника стало известно о 70 ликвидированных бандитах, по итогу операции режим КТО на территории области был отменён.

Костяком ДРГ была группировка "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина. Но с ним пришли и другие неонацисты.

На фото, предположительно, убитые диверсанты, проникшие накануне на территорию Белгородской области. Фото © T.me / SHOT

Чем известен бывший российский военный Данил "Шайба" Мазник

Пулемётчик РДК Данил Мазник на кадрах съёмки во время нападения на Белгородскую область своего лица не скрывает — даже, кажется, наоборот: весело комментирует происходящее. Ранее он неоднократно становился героем разных документальных фильмов, снятых на Украине для рекламы русских, воюющих против своей страны — России. В них он рассказывает украинцам, что любит свою Родину и предателем себя не считает.

Боевик РДК Данил Мазник. Фото © Соцсети

На днях Мазнику стукнет 29 лет. Он родом из Ростовской области, жил то в Аскае, то в Волгодонске, а в последние годы был прописан в посёлке Зимовники одноимённого района. Его отец — Богдан Мазник — выходец из Львовской области Украины, и он, и его дети, судя по соцсетям, контактов с украинской роднёй никогда не теряли.

По собственным же словам, Данил Мазник служил по контракту, правда, никогда не уточнял, где именно. Лайф выяснил, что это была отдельная стрелковая рота почётного караула Ростова-на-Дону. Бойцы подразделения носят парадную форму и участвуют в различных официальных государственных мероприятиях. В составе роты Мазник несколько лет подряд участвовал в парадах Победы 9 Мая, командование доверяло ему носить копию Знамени Победы.





После демобилизации, судя по архивам МВД, боец долгое время нигде не работал. По некоторым данным, зимой 2022 года Мазнику было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). При этом судебное заседание должно было состояться 24 февраля, однако оно якобы было перенесено.

Воспользовавшись этим обстоятельством, Мазник сбежал на Украину, оставив на родине жену, ребёнка и долги по кредитам на сумму около 60 тыс. рублей.

Украинские пропагандисты сняли фильм о "хороших русских", воюющих в РДК против своей родины. Фото © Соцсети

Актёр Кирилл Конахин

Среди боевиков, вторгшихся в Белгородскую область, оказался уже знакомый по мартовской атаке РДК* на Брянскую область 41-летний актёр Государственного академического Малого театра России Кирилл Канахин*. Его на кадрах роликов украинских боевиков, снимавших бои под Козинкой, среди прочих участников нападения признала мать.

Интересно, что до его первой бандитской вылазки в Россию женщина толком не знала, чем занимается сын на Украине. Думала, что тот работал инструктором по йоге. Она, как и соседи, последний раз видела Конахина полтора года назад, после этого Кирилл у матери больше не появлялся.

Кирилл Канахин. Фото © T.me / SHOT

Кирилл Канахин* родился 9 апреля 1982 года. В 2003 году окончил актёрский факультет Театрального училища имени Щепкина, мастерскую Народного артиста СССР Юрия Соломина. За время жизни в России снимался со многими звёздами отечественного кино и шоу-бизнеса: Максимом Авериным, Ксенией Собчак, Михаилом Ефремовым, Еленой Яковлевой, Татьяной Арнтгольц, Андреем Соколовым, Настей Задорожной и др.

Среди прочих в его актёрской карьере оказалась пророческая роль полицая-предателя Родины в военной драме "Чужие крылья". Сниматься в кино артист прекратил ещё в 2012 году, позже он переехал на Украину, где на какое-то время обосновался в Одесской области.

Боевики РДК показывают киевским школьникам, как грамотно эвакуировать раненых с поля боя. В качестве актёров выступают Данил Мазник и Кирилл Канахин. Фото © Соцсети

Будучи членом РДК*, он также не стесняется открывать лицо. Кроме боевых роликов, он регулярно снимался в пропагандистских клипах русских предателей на Украине, участвовал во встречах боевиков с киевскими школьниками, в ходе которых учил подростков обращению с оружием и военной амуницией.

Певец Алексей Лёвкин

Ещё один участник сегодняшнего нападения на Белгородскую область — неонацист, фигурант уголовного дела по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества) и ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды) Алексей Лëвкин. В России он в розыске с 2018 года.

Предположительно, Алексей Лёвкин и Кирилл Канахин. Оба снимают ролик в Белгородской области. Фото © Соцсети

Лëвкин — солист неонацистской блэк-метал группы "М8Л8ТХ" (название переводится как "Молот Гитлера"). Нынешнее дело для него уже не первое: в 2006 году вместе с другими скинхедами бандит обвинялся в четырёх убийствах и пяти нападениях, а также надругательстве над еврейским кладбищем. Тогда ему удалось притвориться невменяемым, из-за чего вместо тюрьмы отправился на принудительное психиатрическое лечение. В 2010 году Лёвкин благополучно вышел на свободу, а в 2014-м уехал на Украину, где присоединился к украинским нацистам батальона "Азов"** и с ними воевал на Донбассе.

*включён в список террористов и экстремистов. **террористическая организация, запрещена в РФ.

Почему россияне предали свою страну и семьи и перешли на сторону ВСУ? 0 Причина простая — они совершили преступления и бежали от правосудия Подались на Украину, чтобы заработать на предательстве Они всегда ненавидели Россию, но до поры это скрывали

Авторы Евгений Кузнецов