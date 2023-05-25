"Это прилёт или улёт?": Интервью Лайфа с жительницей Козинки прервали звуки снарядов
Звуки работы тяжёлой техники прервали интервью Лайфа с сотрудницей ДК в селе Козинка Белгородской области. Название населённого пункта стало известно на всю Россию из-за инцидента с проникновением украинских диверсантов 22 мая.
Несмотря на близость к зоне боевых действий, здесь, похоже, живут очень смелые люди. Так, во время общения нашей съёмочной группы с местной жительницей, над Козинкой повис снарядный "гром". Женщину это отвлекло, но буквально на пару секунд. Поинтересовавшись у собеседников, это прилёт или отлёт, она невозмутимо продолжила свой рассказ.
Интервью Лайфа с жительницей Козинки прервали звуки снарядов. Видео © LIFE
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.
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