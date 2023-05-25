"Это прилёт или улёт?": Интервью Лайфа с жительницей Козинки прервали звуки снарядов

Несмотря на близость к зоне боевых действий, здесь, похоже, живут очень смелые люди. Так, во время общения нашей съёмочной группы с местной жительницей, над Козинкой повис снарядный "гром". Женщину это отвлекло, но буквально на пару секунд. Поинтересовавшись у собеседников, это прилёт или отлёт, она невозмутимо продолжила свой рассказ.