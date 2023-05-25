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25 мая, 17:21

Жительница Белгородской области спасла мать, приняв на себя огонь диверсантов

Жительница села Глотово спасла пожилую мать, приняв на себя огонь украинских диверсантов в Белгородской области. Как сообщает SHOT, сейчас за жизнь молодой женщины борются врачи.

Жительница Белгородской области спасла мать, приняв на себя огонь диверсантов. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, во время нападения ДРГ пострадавшая пыталась вывезти маму в безопасное место и наткнулась на боевиков, которые стали палить по машине. В результате обстрела женщина получила ранения в спину и шею. При этом, несмотря на серьёзные раны, она из последних сил смогла отъехать от места нападения и свернула в лесополосу.

"Одно колесо только целое", — сказал родственник женщин, осматривая изрешечённый пулями автомобиль.

Раскрыта личность ещё одного диверсанта, напавшего на Белгородскую область

Раскрыта личность ещё одного диверсанта, напавшего на Белгородскую область

Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.

Обложка ©

Кадр из видео. Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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