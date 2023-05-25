Жительница Белгородской области спасла мать, приняв на себя огонь диверсантов
Жительница села Глотово спасла пожилую мать, приняв на себя огонь украинских диверсантов в Белгородской области. Как сообщает SHOT, сейчас за жизнь молодой женщины борются врачи.
Жительница Белгородской области спасла мать, приняв на себя огонь диверсантов. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, во время нападения ДРГ пострадавшая пыталась вывезти маму в безопасное место и наткнулась на боевиков, которые стали палить по машине. В результате обстрела женщина получила ранения в спину и шею. При этом, несмотря на серьёзные раны, она из последних сил смогла отъехать от места нападения и свернула в лесополосу.
"Одно колесо только целое", — сказал родственник женщин, осматривая изрешечённый пулями автомобиль.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.
Кадр из видео. Telegram / SHOT