Жительница Белгородской области спасла мать, приняв на себя огонь диверсантов

Жительница села Глотово спасла пожилую мать, приняв на себя огонь украинских диверсантов в Белгородской области. Как сообщает SHOT , сейчас за жизнь молодой женщины борются врачи.

По данным телеграм-канала, во время нападения ДРГ пострадавшая пыталась вывезти маму в безопасное место и наткнулась на боевиков, которые стали палить по машине. В результате обстрела женщина получила ранения в спину и шею. При этом, несмотря на серьёзные раны, она из последних сил смогла отъехать от места нападения и свернула в лесополосу.