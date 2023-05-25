Раскрыта личность ещё одного диверсанта, напавшего на Белгородскую область

Националист Илья Богданов* — возможный организатор мартовского теракта в Брянской области — был в составе украинской ДРГ, проникшей на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

"В настоящее время есть основания утверждать, что среди украинских диверсантов, которые проникли в Белгородскую область, был русский националист Илья Богданов. Также он значится среди участников террористической атаки на сёла в Брянской области в начале марта текущего года", — сказал собеседник агентства.