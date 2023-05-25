Раскрыта личность ещё одного диверсанта, напавшего на Белгородскую область
Националист Богданов был среди украинских диверсантов, напавших на Белгородскую область
Националист Илья Богданов* — возможный организатор мартовского теракта в Брянской области — был в составе украинской ДРГ, проникшей на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.
"В настоящее время есть основания утверждать, что среди украинских диверсантов, которые проникли в Белгородскую область, был русский националист Илья Богданов. Также он значится среди участников террористической атаки на сёла в Брянской области в начале марта текущего года", — сказал собеседник агентства.
Лайф писал, что 2 марта в Брянскую область с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки погибли двое мужчин. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Русский добровольческий корпус". Уже вечером спецслужбы выдавили её членов с территории России. В составе группировки, в частности, был и Илья Богданов. МВД РФ он объявлен в розыск.
Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек.
* Внесён в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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