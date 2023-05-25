В Киеве прокомментировали применение техники США при атаке украинской ДРГ на Россию

Пока неясно, где диверсанты ВСУ взяли американскую технику для нападения на Белгородскую область. Об этом изданию Politico заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он подчеркнул, что военная помощь Штатов была выделена для украинских войск.

"Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками", — заявил Черняк.