В Киеве прокомментировали применение техники США при атаке украинской ДРГ на Россию
В Киеве заявили, что не знают, где ВСУ взяли технику для нападения на РФ
Пока неясно, где диверсанты ВСУ взяли американскую технику для нападения на Белгородскую область. Об этом изданию Politico заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк. Он подчеркнул, что военная помощь Штатов была выделена для украинских войск.
"Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками", — заявил Черняк.
Вместе с этим он согласился, что управление разведки поддерживает связь с диверсантами, однако где они могли достать американскую технику, Черняк утверждает, что не знает.
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Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.
Flickr / Ministryofdefenceua