Житель села Глотово рассказал Лайфу, как диверсанты изрешетили пулями его авто: выжить удалось чудом
Житель Белгородской области рассказал, как ДРГ расстреляли его авто
Житель белгородского села Глотово рассказал, как его машину расстреляла в упор украинская диверсионно-разведывательная группа. Эксклюзивное интервью опубликовал телеграм-канал SHOT.
Житель Белгородской области — о том, как диверсанты пытались его убить. Видео © Telegram / SHOT
По словам Анатолия, в день атаки он с женой поехал на машине в магазин и за бензином для генератора, так как в посёлке отключили свет. Однако не успела пара проехать и километра, как на их пути встали диверсанты.
"Кто-то начал стрелять по машине прям. Да там потом второй подключился, второй начал долбить. Били прямолинейно в мою сторону, целенаправленно, чтобы меня убить", — поделился россиянин.
Пара смогла уехать от диверсантов, несмотря на пробитые колёса. В результате Анатолий получил ранения обеих рук и поясницы, а у его супруги Юлии прострелены ноги, её госпитализировали в тяжёлом состоянии. Сейчас состояние женщины оценивается как стабильное. Машина супругов после встречи с ДРГ восстановлению не подлежит: она буквально вся изрешечена пулями.
Напомним, 22 мая на Белгородскую область была совершена атака украинской ДРГ. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно.
Телеграм-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова