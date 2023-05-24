Житель села Глотово рассказал Лайфу, как диверсанты изрешетили пулями его авто: выжить удалось чудом

Житель белгородского села Глотово рассказал, как его машину расстреляла в упор украинская диверсионно-разведывательная группа. Эксклюзивное интервью опубликовал телеграм-канал SHOT.

Житель Белгородской области — о том, как диверсанты пытались его убить. Видео © Telegram / SHOT

По словам Анатолия, в день атаки он с женой поехал на машине в магазин и за бензином для генератора, так как в посёлке отключили свет. Однако не успела пара проехать и километра, как на их пути встали диверсанты.

"Кто-то начал стрелять по машине прям. Да там потом второй подключился, второй начал долбить. Били прямолинейно в мою сторону, целенаправленно, чтобы меня убить", — поделился россиянин.