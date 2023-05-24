Гладков: Девять человек остаются в больницах после атаки ДРГ под Белгородом

В больницах находятся девять человек после атаки украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В больницах находятся девять человек: три человека в реанимации в тяжёлом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги", — написал он.

Гладков добавил, что в настоящий момент свыше 550 человек из Грайворонского округа находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе. Пока специалисты не подсчитали, сколько составил ущерб от действий украинских диверсантов, обход придомовой территории начнётся только сегодня.