Регион

Уведомления отключены

24 мая, 07:17

Гладков: Девять человек остаются в больницах после атаки ДРГ под Белгородом

Гладков заявил об отражении массированной атаки БПЛА в Белгородской области

В больницах находятся девять человек после атаки украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В больницах находятся девять человек: три человека в реанимации в тяжёлом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги", — написал он.

Дрон со взрывчаткой атаковал посёлок под Белгородом, повреждено три автомобиля

Дрон со взрывчаткой атаковал посёлок под Белгородом, повреждено три автомобиля

Гладков добавил, что в настоящий момент свыше 550 человек из Грайворонского округа находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе. Пока специалисты не подсчитали, сколько составил ущерб от действий украинских диверсантов, обход придомовой территории начнётся только сегодня.

Кроме того, ночью зафиксировано много атак БПЛА. Например, в Борисовском районе Белгорода в результате были повреждены частные дома и административные здания, легковой транспорт. Также в Яковлевском округе дроны дважды сбросили взрывные устройства. В итоге повреждения получили административные здания.

Один мирный житель Белгородской области погиб от рук диверсантов

Один мирный житель Белгородской области погиб от рук диверсантов

Напомним, 22 мая на Белгород была совершена атака украинской ДРГ, вооружённая группа проникла на территорию Белгородской области. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В ООН призвали стороны не допустить эскалации конфликта. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей.

Обложка ©

t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров