Гладков: Девять человек остаются в больницах после атаки ДРГ под Белгородом
Гладков заявил об отражении массированной атаки БПЛА в Белгородской области
В больницах находятся девять человек после атаки украинских диверсантов на Белгородскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В больницах находятся девять человек: три человека в реанимации в тяжёлом состоянии, шесть человек уже в отделениях. Врачи на месте профессионально оказывают максимальную помощь, помогают нашим жителям поскорее встать на ноги", — написал он.
Гладков добавил, что в настоящий момент свыше 550 человек из Грайворонского округа находятся в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Ракитном, Ивне и Строителе. Пока специалисты не подсчитали, сколько составил ущерб от действий украинских диверсантов, обход придомовой территории начнётся только сегодня.
Кроме того, ночью зафиксировано много атак БПЛА. Например, в Борисовском районе Белгорода в результате были повреждены частные дома и административные здания, легковой транспорт. Также в Яковлевском округе дроны дважды сбросили взрывные устройства. В итоге повреждения получили административные здания.
Напомним, 22 мая на Белгород была совершена атака украинской ДРГ, вооружённая группа проникла на территорию Белгородской области. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В ООН призвали стороны не допустить эскалации конфликта. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей.
t.me / V_Zelenskiy_official