Дрон со взрывчаткой атаковал посёлок под Белгородом, пострадало три автомобиля
Дрон сбросил взрывчатку на здание в посёлке Борисовка Белгородской области
Пострадавший от сброшенной с БПЛА взрывчатки автомобиль. Обложка © SHOT
Беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области. Инцидент произошёл в ночь на среду, 24 мая, сообщает SHOT.
Пострадавший от сброшенной с БПЛА взрывчатки автомобиль. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, в результате ЧП был повреждён фасад здания, а также три припаркованных рядом автомобиля. О пострадавших информация не поступала.
Ранее Лайф писал, что беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадал легковой автомобиль.