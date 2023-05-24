Регион

Уведомления отключены

24 мая, 06:18

Дрон со взрывчаткой атаковал посёлок под Белгородом, пострадало три автомобиля

Дрон сбросил взрывчатку на здание в посёлке Борисовка Белгородской области

<p>Пострадавший от сброшенной с БПЛА взрывчатки автомобиль. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51839" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавший от сброшенной с БПЛА взрывчатки автомобиль. Обложка © SHOT

Беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области. Инцидент произошёл в ночь на среду, 24 мая, сообщает SHOT.

Пострадавший от сброшенной с БПЛА взрывчатки автомобиль. Фото © SHOT

Пострадавший от сброшенной с БПЛА взрывчатки автомобиль. Фото © SHOT

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом

По данным телеграм-канала, в результате ЧП был повреждён фасад здания, а также три припаркованных рядом автомобиля. О пострадавших информация не поступала.

Ранее Лайф писал, что беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, пострадал легковой автомобиль.

Российские военные три часа отражали атаку дронов на Белгородскую область

Российские военные три часа отражали атаку дронов на Белгородскую область

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров