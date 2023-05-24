Дрон со взрывчаткой атаковал посёлок под Белгородом, пострадало три автомобиля

Беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области. Инцидент произошёл в ночь на среду, 24 мая, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, в результате ЧП был повреждён фасад здания, а также три припаркованных рядом автомобиля. О пострадавших информация не поступала.