Российские военные три часа отражали атаку дронов на Белгородскую область

Российские военные сегодня, 23 мая, около трёх часов отражали атаку беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, атаки начались примерно с 08:30 и продолжались около трёх часов. Границу России пересекли минимум четыре БПЛА самолётного типа, все их запустили из Харьковской области.

Самому "живучему" дрону удалось долететь до посёлка Разумное Белгородского района (24 км от границы), но там его уже сбила российская система ПВО. Такая же судьба постигла и остальные беспилотники. На земле обошлось без пострадавших, вреда дроны также не успели нанести.