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23 мая, 00:01

Кровля жилого дома повреждена в белгородском посёлке после атаки беспилотника

Белгородский губернатор Гладков: Дрон сбросил взрывчатку на дом в Борисовке

Кровля частного жилого дома повреждена в посёлке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В посёлке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения", — написал глава региона в телеграм-канале.

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне и Борисовке

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне и Борисовке

Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте.

Это уже третий удар по посёлку за последние часы. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывчатку на одно из административных зданий. А позднее заявил о повторном сбросе взрывного устройства.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
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