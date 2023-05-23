Кровля жилого дома повреждена в белгородском посёлке после атаки беспилотника
Белгородский губернатор Гладков: Дрон сбросил взрывчатку на дом в Борисовке
Кровля частного жилого дома повреждена в посёлке Борисовка в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В посёлке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения", — написал глава региона в телеграм-канале.
Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте.
Это уже третий удар по посёлку за последние часы. Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывчатку на одно из административных зданий. А позднее заявил о повторном сбросе взрывного устройства.
t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)