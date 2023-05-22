Украинский дрон сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке
Губернатор Гладков: Дрон сбросил взрывчатку на здание в посёлке Борисовка
Украинские войска сбросили взрывное устройство с квадрокоптера на одно из административных зданий в посёлке Борисовка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ обстреляли посёлок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша", — написал глава региона в телеграм-канале.
По словам Гладкова, все службы выехали на место.
Кроме того, сегодня ранения получили два жителя села Глотово Грайворонского округа. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов, сообщал Вячеслав Гладков.