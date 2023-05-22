Регион

Уведомления отключены

22 мая, 20:54

Украинский дрон сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке

Губернатор Гладков: Дрон сбросил взрывчатку на здание в посёлке Борисовка

Украинские войска сбросили взрывное устройство с квадрокоптера на одно из административных зданий в посёлке Борисовка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли посёлок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша", — написал глава региона в телеграм-канале.

До восьми человек возросло число пострадавших в Белгородской области, куда проникли диверсанты

До восьми человек возросло число пострадавших в Белгородской области, куда проникли диверсанты

По словам Гладкова, все службы выехали на место.

Кроме того, сегодня ранения получили два жителя села Глотово Грайворонского округа. ВСУ обстреливали населённый пункт в течение нескольких часов, сообщал Вячеслав Гладков.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров