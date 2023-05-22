Украинский дрон сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке

Украинские войска сбросили взрывное устройство с квадрокоптера на одно из административных зданий в посёлке Борисовка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли посёлок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадракоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, возгорания нет, пробита крыша", — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Гладкова, все службы выехали на место.