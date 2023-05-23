Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне и Борисовке

Беспилотники ВСУ атаковали два частных дома в Грайвороне, они загорелись. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы", — написал глава региона в телеграм-канале.