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22 мая, 21:54

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне и Борисовке

Беспилотники ВСУ атаковали два частных дома в Грайвороне, они загорелись. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы", — написал глава региона в телеграм-канале.

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Кроме того, в посёлке Борисовка произошёл повторный сброс взрывного устройства с дрона на административное здание. Пострадавших также нет. Предыдущая атака, напомним, произошла буквально час назад.

Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)

Артур Лапсаков
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