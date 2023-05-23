Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов в Грайвороне и Борисовке
Беспилотники ВСУ атаковали два частных дома в Грайвороне, они загорелись. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы", — написал глава региона в телеграм-канале.
Солист группы "Молот Гитлера" оказался участником атаки на Белгородскую область, теперь он в розыске
Кроме того, в посёлке Борисовка произошёл повторный сброс взрывного устройства с дрона на административное здание. Пострадавших также нет. Предыдущая атака, напомним, произошла буквально час назад.
Напомним, днём 22 мая стало известно о заходе украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Президент России Владимир Путин был осведомлён о происходящем. Как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, цель нападения — отвлечение внимания от освобождения Артёмовска в ДНР. По последним данным, в Белгородской области могли ликвидировать 39 украинских диверсантов и ещё несколько человек взять в плен.
t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)