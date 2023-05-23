Гладков: ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

Российские средства противовоздушной обороны сбили неизвестные беспилотники в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.