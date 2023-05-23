Гладков: ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом
Российские средства противовоздушной обороны сбили неизвестные беспилотники в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом системой ПВО сбиты БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал губернатор в телеграм-канале.
Гладков также добавил, что в настоящее время оперативные службы уточняют последствия ЧП на земле.
Ранее Лайф рассказывал, что на территорию Белгородской области проникла украинская ДРГ. Президент России Владимир Путин уже в курсе происходящего. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал целью нападения отвлечение внимания от освобождения Артёмовска. Известно, что 39 диверсантов удалось ликвидировать. Сегодня глава области Вячеслав Гладков сообщил, что Минобороны продолжает зачистку районов.
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