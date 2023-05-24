Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.

Последствия на земле уточняют оперативные службы.