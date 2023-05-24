Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Гладков: Система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом
Российская система ПВО сбила беспилотник над Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Над Белгородским районом системой ПВО сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал глава региона в телеграм-канале.
Последствия на земле уточняют оперативные службы.
Утром 23 мая Вячеслав Гладков также сообщал о сбитых беспилотниках над Белгородом и Белгородским районом. Пострадавших не было.
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