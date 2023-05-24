Дрон сбросил взрывчатку в Белгороде, пострадал легковой автомобиль
Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона со взрывчаткой на Белгород
Пострадавший от сброшенной с дрона взрывчатки автомобиль. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде, пострадал легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, взрывотехники и оперативные службы работают на месте.
Самой громкой историей последнего дня стала атака украинской ДРГ на территорию Белгородской области днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей, один погиб.