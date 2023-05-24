Дрон сбросил взрывчатку в Белгороде, пострадал легковой автомобиль

Беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде, пострадал легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", — написал глава региона в телеграм-канале.