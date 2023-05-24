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23 мая, 21:11

Дрон сбросил взрывчатку в Белгороде, пострадал легковой автомобиль

Губернатор Гладков сообщил об атаке дрона со взрывчаткой на Белгород

<p>Пострадавший от сброшенной с дрона взрывчатки автомобиль. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2285" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Пострадавший от сброшенной с дрона взрывчатки автомобиль. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде, пострадал легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сброшено взрывное устройство. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение легкового автомобиля", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гладков: ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

Гладков: ПВО сбила беспилотники над Белгородом и Белгородским районом

По его словам, взрывотехники и оперативные службы работают на месте.

Самой громкой историей последнего дня стала атака украинской ДРГ на территорию Белгородской области днём 22 мая. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (к настоящему моменту он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей, один погиб.

Артур Лапсаков
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