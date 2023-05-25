Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке Октябрьский

Взрывное устройство было сброшено с дрона в посёлке Октябрьский Белгородского района. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждено административное здание.

"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля", — написал он и добавил, что на месте работают экстренные службы.