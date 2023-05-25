Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке Октябрьский
Белгородский губернатор Гладков сообщил о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве
Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке Октябрьский. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Взрывное устройство было сброшено с дрона в посёлке Октябрьский Белгородского района. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждено административное здание.
"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля", — написал он и добавил, что на месте работают экстренные службы.
Сегодня ранее в районе Морозовска Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета. Лайф публиковал кадры с места происшествия.