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25 мая, 20:59

Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке Октябрьский

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сброшенном с БПЛА взрывном устройстве

<p>Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке Октябрьский. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/vvgladkov/2310" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Настоящий Гладков</a></p>

Беспилотник сбросил взрывчатку на здание в белгородском посёлке Октябрьский. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Взрывное устройство было сброшено с дрона в посёлке Октябрьский Белгородского района. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, повреждено административное здание.

"Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля", — написал он и добавил, что на месте работают экстренные службы.

Гладков заявил о решении вооружить отряды теробороны Белгородской области

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Сегодня ранее в районе Морозовска Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

Оксана Попова
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