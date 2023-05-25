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25 мая, 20:23

В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

Губернатор Ростовской области Голубев заявил о сбитой системой ПВО ракете

В районе Морозовска Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета.

"В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие", — написал он в телеграм-канале.

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Ранее Лайф писал, что село Курковичи Стародубского муниципального округа сегодня утром подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, обошлось без пострадавших.

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t.me / SHOT

Оксана Попова
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