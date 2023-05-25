В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету

В районе Морозовска Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета.

"В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу. Сохраняйте спокойствие", — написал он в телеграм-канале.