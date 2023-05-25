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25 мая, 05:19

ВСУ утром обстреляли село в приграничном российском регионе

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи

Село Курковичи Стародубского муниципального округа сегодня утром подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

"Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки", — написал он в телеграм-канале и добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Одно из брянских сёл оказалось под артобстрелом ВСУ

Одно из брянских сёл оказалось под артобстрелом ВСУ

Ранее стало известно, что силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате происшествия никто не пострадал.

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t.me / AV БогомаZ (архивное фото)

Оксана Попова
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