ВСУ утром обстреляли село в приграничном российском регионе

Село Курковичи Стародубского муниципального округа сегодня утром подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

"Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки", — написал он в телеграм-канале и добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.