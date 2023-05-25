ВСУ утром обстреляли село в приграничном российском регионе
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Курковичи
Село Курковичи Стародубского муниципального округа сегодня утром подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
"Сегодня утром ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два домовладения и хозяйственные постройки", — написал он в телеграм-канале и добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее стало известно, что силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате происшествия никто не пострадал.
t.me / AV БогомаZ (архивное фото)