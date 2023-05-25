Силы Черноморского флота отбили атаку нескольких беспилотников на Севастополь

Силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате происшествия никто не пострадал.

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, ещё несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", — написал Развожаев в телеграм-канале.

В результате атаки никакие городские объекты повреждений не получили. В данный момент экстренные службы продолжают контроль обстановки.