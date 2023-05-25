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25 мая, 03:06

Силы Черноморского флота отбили атаку нескольких беспилотников на Севастополь

Развожаев: Черноморский флот отразил атаку двух беспилотников на Севастополь

Силы Черноморского флота ночью отразили атаку беспилотников на Севастополь. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в результате происшествия никто не пострадал.

"В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, ещё несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ", — написал Развожаев в телеграм-канале.

В результате атаки никакие городские объекты повреждений не получили. В данный момент экстренные службы продолжают контроль обстановки.

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Ранее Лайф писал, что над акваторией нейтрального воздушного пространства Чёрного моря замечен разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. На это указывают данные сервиса Flightradar.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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