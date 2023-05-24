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24 мая, 13:57

МО РФ: ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены, а "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня в 5 часов 30 минут ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению функционирования газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции", отметил он.

Все катера противника были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора.

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А ранее в Минобороны РФ рассказывали, что в апреле украинские катера-беспилотники, которыми ВСУ пытались атаковать пункты базирования Черноморского флота России в Севастополе, были запущены из порта Одессы. Развёртывание катеров Киев осуществил в районе гуманитарного коридора, определённого по зерновой сделке.

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kchf.ru

Александра Вишнякова
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