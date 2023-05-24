МО РФ: ВСУ безуспешно пытались атаковать корабль "Иван Хурс" в районе Босфора

Вооружённые силы Украины безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами российский корабль "Иван Хурс" в районе пролива Босфор в Турции. Все катера противника были уничтожены, а "Иван Хурс" продолжает выполнение поставленных задач. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня в 5 часов 30 минут ВСУ осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота, выполняющий задачи по обеспечению функционирования газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в экономической зоне Турции", — отметил он.

Все катера противника были уничтожены огнём из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора.