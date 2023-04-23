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23 апреля, 10:19

В США назвали самый опасный корабль России

MW: Фрегат "Маршал Шапошников" с ракетами "Циркон" — самый опасный корабль РФ

<p>Фрегат "Маршал Шапошников". Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фрегат "Маршал Шапошников". Обложка © Wikipedia

Фрегат "Маршал Шапошников", вооружённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон", является самым опасным кораблём Военно-морского флота России. К такому выводу пришли авторы журнала Military Watch.

"Для фрегата проекта 1155M "Маршал Шапошников" была реализована одна из самых амбиционных программ модернизации", — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что за последние шесть лет была существенно модернизирована электроника, датчики и вооружения фрегата. А внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в арсенал корабля журнал назвал наиболее продуманным усовершенствованием. Это оружие считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире, подчеркнули в Military Watch.

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"Только благодаря "Цирконам" фрегат проекта 1155М способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение", — считают эксперты.

Фрегат "Маршал Шапошников" — фрегат 1-го ранга проекта 1155М с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Введён в эксплуатацию 2 февраля 1986 года, стандартное водоизмещение — 6840 т, полное — 7480. Длина — 163 м, ширина — 19 м, осадка 7,8 м. Мощность — 61 тысяча л.с., наибольшая скорость хода — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток, экипаж — 229 человек. Фрегат назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова (1882–1945).

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Ранее стало известно, что ВМФ России примет на вооружение "Цирконы" надводного базирования в 2023 году. При этом точные характеристики ракеты по-прежнему держатся в секрете, но, как ранее отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, "Циркон" способен преодолеть любую ПВО и ПРО и может лететь до тысячи километров на скорости до 9 Махов.

Никита Никонов
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