В США назвали самый опасный корабль России

Фрегат "Маршал Шапошников", вооружённый гиперзвуковыми ракетами "Циркон", является самым опасным кораблём Военно-морского флота России. К такому выводу пришли авторы журнала Military Watch.

"Для фрегата проекта 1155M "Маршал Шапошников" была реализована одна из самых амбиционных программ модернизации", — говорится в публикации.

Авторы отмечают, что за последние шесть лет была существенно модернизирована электроника, датчики и вооружения фрегата. А внедрение гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" в арсенал корабля журнал назвал наиболее продуманным усовершенствованием. Это оружие считается самым опасным классом противокорабельных крылатых ракет в мире, подчеркнули в Military Watch.

"Только благодаря "Цирконам" фрегат проекта 1155М способен нейтрализовать всю надводную ударную группу без необходимости задействовать другое вооружение", — считают эксперты.

Фрегат "Маршал Шапошников" — фрегат 1-го ранга проекта 1155М с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Входит в состав Тихоокеанского флота ВМФ РФ. Введён в эксплуатацию 2 февраля 1986 года, стандартное водоизмещение — 6840 т, полное — 7480. Длина — 163 м, ширина — 19 м, осадка 7,8 м. Мощность — 61 тысяча л.с., наибольшая скорость хода — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток, экипаж — 229 человек. Фрегат назван в честь Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова (1882–1945).