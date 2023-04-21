Второй фронт против России: Как реагируют западные СМИ на проверку ТОФ
Россия демонстрирует мускулы на случай, если США откроют второй фронт на Дальнем Востоке.
Ракетный катер Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) во время ракетной стрельбы крылатой ракетой "Москит" по морской цели в рамках боевой подготовки. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ) в три этапа, который был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности ещё 14 апреля, не осталась без внимания западных СМИ. В манёврах приняли участие 125 000 военнослужащих, 167 кораблей, 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов, чем удивили западных экспертов.
Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов отметил, что внезапная проверка стала первыми учениями, которые были "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства". Он также добавил, что морские пехотинцы и береговые войска, в том числе ракетные комплексы ТОФ, применяют опыт, полученный в ходе СВО.
Стоит отметить, на каком фоне начались учения ТОФ. Военно-морские силы США и Южной Кореи практически непрерывно проводят крупные учения. Сейчас Пентагон и Филиппины совместно отрабатывают манёвры, которые закончатся 28 апреля. Вероятно, в ответ на манёвры китайской армии вблизи Тайваня. А из Токио время от времени раздаются "обещания" силой вернуть Курильские острова.
Геополитическое значение и масштаб
— В России идут беспрецедентные с момента развала СССР учения на Тихоокеанском флоте, так Россия демонстрирует свои мускулы и готова противостоять агрессии Японии в случае нападения на Курильские острова и остров Сахалин, — прокомментировал арабскоязычной версии Sky News политолог Александр Хофман проверку российского флота и её геополитический контекст.
Разбирая комплексность учений, которые максимально приближены к боевым условиям, эксперт приводит моменты, связанные и со стратегическим характером. Поскольку под отдельный контроль взята готовность подводных лодок к применению оружия.
Александр Хофман считает, что испытания по своей значимости беспрецедентны для Тихоокеанского флота со времён распада СССР. Оперативно-стратегическое соединение ВМФ России в этом регионе является средством обеспечения военной безопасности России. В составе ТОФ имеются ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океане и ближней морской зоне, морская ракетная, противолодочная и истребительная авиация, Сухопутные войска и Береговые войска.
Выход подлодок ТОФ из базы во Владивостоке. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
По его мнению, цепь последних событий имеет глобальный контекст, напоминая про визиты китайского президента и министра обороны в Москву, а также запуски ракет КНДР и милитаризацию Японии.
— Взятые вместе, эти действия определённо отправят Вашингтону чёткий сигнал о неизбежном расширении ограничений пространства для маневрирования Военно-морских сил США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — объясняет Хофман.
Журнал Military Watch обращает внимание, что ключевые части учений были посвящены предотвращению проникновения противника в южную часть Охотского моря и отражению десанта противника на острове Сахалин и южных Курильских островах.
— Более поздние этапы учений также включали использование российских подводных лодок с баллистическими ракетами для имитации ударов межконтинентальной дальности, причём защита этих средств была одной из основных задач флота. Только на Тихоокеанском и Арктическом флотах размещены подводные лодки с баллистическими ракетами, парк которых в последние годы активно модернизировался. Сейчас там дислоцированы новые подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Борей" вместе с другими многоцелевыми подводными лодками, а также один крейсер — флагманский корабль "Слава", "Варяг", эсминцы и фрегаты, — сообщает Military Watch.
Также издание напоминает, что акцент на борьбе с подводными лодками не случаен. "Япония первой в мире развернула подводные лодки с литийионными батареями в двигательных установках, что делает их практически незаметными во время перемещений. Поэтому Россия отрабатывала при помощи вертолётов Ка-27ПЛ с гидролокаторами и самолётов Ту-142М3 сбор информации о наведении на сопровождающие боевые корабли для запуска глубинных бомб.
Патрулирование Ту-22М3 в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
— Хотя мы регулярно отслеживаем действия российских Военно-морских сил по всему миру, мы не можем комментировать данные разведки, связанные с их расположением или возможностями, — заявил представитель Пентагона майор армии Чарли Дитц Task & Purpose.
Можно заметить, что особое беспокойство западных аналитиков вызывают подводные лодки класса "Борей". Task & Purpose отмечает, что "Тихоокеанский флот России также имеет одну ударную подводную лодку типа "Ясень" и ожидается, что получит ещё одну. Это ударные катера, которые могут нести крылатые ракеты и, как показала история, ни ВМС США, ни союзники по НАТО не могут их обнаружить".
В 2019 году официальные лица Пентагона сообщили 60 Minutes, что субмарина "Северодвинск" класса "Ясень" вышла в Атлантику в 2018 году и "в течение нескольких недель" уклонялась от всех попыток найти её. Потому что подлодки этого типа имеют гораздо более совершенную технологию подавления шума, чем его предшественники.
В то же время они оснащены передовым обычным вооружением, способным поражать цели в глубине суши. В сочетании с их скрытностью и способностью находиться почти в любом месте в любом океане угрозу "Ясеня" трудно недооценить.
Бесперспективность второго фронта для США
— Российский Тихоокеанский флот годами тренировался с Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая, и сочетание малозаметных российских атомных подводных лодок и бесшумных китайских дизельных лодок, которые будут вооружены противокорабельными ракетами, станет серьёзным испытанием для США и их союзников, — заметил заведующий кафедрой морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже США в Ньюпорте, штат Род-Айленд, Джеймс Холмс. Также издание разбирает численность китайского флота и сравнивает его с американским.
Task & Purpose пишет, что, "в то время как Россия поддерживает мощную военно-морскую силу в Тихом океане, Китай имеет самый большой военно-морской флот в мире, насчитывающий примерно 340 кораблей и подводных лодок, и ожидается, что к 2025 году он вырастет до 400 кораблей, а к 2030 году — до 440 кораблей". Для сравнения: ВМС США имеют в общей сложности 294 корабля, и ожидается, что к 2028 году это число сократится до 291 корабля.
Выход кораблей ТОФ из базы во Владивостоке. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Аналитики намекают, что военный союз России и Китая или военная поддержка Пекина в случае стравливания Токио и Москвы станет для США поражением. В итоге издание делает вывод, что сам по себе Тихоокеанский флот России не продержится долго в конфликте с ВМС США. Однако Соединённые Штаты столкнулись бы с гораздо более серьёзной угрозой, если бы им пришлось сражаться как с российским, так и с китайским флотом в этом регионе.