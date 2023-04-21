Второй фронт против России: Как реагируют западные СМИ на проверку ТОФ Россия демонстрирует мускулы на случай, если США откроют второй фронт на Дальнем Востоке. 20 апреля, 23:40 Ракетный катер Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) во время ракетной стрельбы крылатой ракетой "Москит" по морской цели в рамках боевой подготовки. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ) в три этапа, который был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности ещё 14 апреля, не осталась без внимания западных СМИ. В манёврах приняли участие 125 000 военнослужащих, 167 кораблей, 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов, чем удивили западных экспертов.

Главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов отметил, что внезапная проверка стала первыми учениями, которые были "неожиданностью не только для проверяемых, но и для штаба руководства". Он также добавил, что морские пехотинцы и береговые войска, в том числе ракетные комплексы ТОФ, применяют опыт, полученный в ходе СВО.

Стоит отметить, на каком фоне начались учения ТОФ. Военно-морские силы США и Южной Кореи практически непрерывно проводят крупные учения. Сейчас Пентагон и Филиппины совместно отрабатывают манёвры, которые закончатся 28 апреля. Вероятно, в ответ на манёвры китайской армии вблизи Тайваня. А из Токио время от времени раздаются "обещания" силой вернуть Курильские острова.

Геополитическое значение и масштаб

— В России идут беспрецедентные с момента развала СССР учения на Тихоокеанском флоте, так Россия демонстрирует свои мускулы и готова противостоять агрессии Японии в случае нападения на Курильские острова и остров Сахалин, — прокомментировал арабскоязычной версии Sky News политолог Александр Хофман проверку российского флота и её геополитический контекст.

Разбирая комплексность учений, которые максимально приближены к боевым условиям, эксперт приводит моменты, связанные и со стратегическим характером. Поскольку под отдельный контроль взята готовность подводных лодок к применению оружия.

Александр Хофман считает, что испытания по своей значимости беспрецедентны для Тихоокеанского флота со времён распада СССР. Оперативно-стратегическое соединение ВМФ России в этом регионе является средством обеспечения военной безопасности России. В составе ТОФ имеются ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океане и ближней морской зоне, морская ракетная, противолодочная и истребительная авиация, Сухопутные войска и Береговые войска.

Выход подлодок ТОФ из базы во Владивостоке. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

По его мнению, цепь последних событий имеет глобальный контекст, напоминая про визиты китайского президента и министра обороны в Москву, а также запуски ракет КНДР и милитаризацию Японии.

— Взятые вместе, эти действия определённо отправят Вашингтону чёткий сигнал о неизбежном расширении ограничений пространства для маневрирования Военно-морских сил США и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — объясняет Хофман.

Журнал Military Watch обращает внимание, что ключевые части учений были посвящены предотвращению проникновения противника в южную часть Охотского моря и отражению десанта противника на острове Сахалин и южных Курильских островах.

— Более поздние этапы учений также включали использование российских подводных лодок с баллистическими ракетами для имитации ударов межконтинентальной дальности, причём защита этих средств была одной из основных задач флота. Только на Тихоокеанском и Арктическом флотах размещены подводные лодки с баллистическими ракетами, парк которых в последние годы активно модернизировался. Сейчас там дислоцированы новые подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Борей" вместе с другими многоцелевыми подводными лодками, а также один крейсер — флагманский корабль "Слава", "Варяг", эсминцы и фрегаты, — сообщает Military Watch.

Также издание напоминает, что акцент на борьбе с подводными лодками не случаен. "Япония первой в мире развернула подводные лодки с литийионными батареями в двигательных установках, что делает их практически незаметными во время перемещений. Поэтому Россия отрабатывала при помощи вертолётов Ка-27ПЛ с гидролокаторами и самолётов Ту-142М3 сбор информации о наведении на сопровождающие боевые корабли для запуска глубинных бомб.

Патрулирование Ту-22М3 в рамках внезапной проверки боеготовности ТОФ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Хотя мы регулярно отслеживаем действия российских Военно-морских сил по всему миру, мы не можем комментировать данные разведки, связанные с их расположением или возможностями, — заявил представитель Пентагона майор армии Чарли Дитц Task & Purpose.

Можно заметить, что особое беспокойство западных аналитиков вызывают подводные лодки класса "Борей". Task & Purpose отмечает, что "Тихоокеанский флот России также имеет одну ударную подводную лодку типа "Ясень" и ожидается, что получит ещё одну. Это ударные катера, которые могут нести крылатые ракеты и, как показала история, ни ВМС США, ни союзники по НАТО не могут их обнаружить".

В 2019 году официальные лица Пентагона сообщили 60 Minutes, что субмарина "Северодвинск" класса "Ясень" вышла в Атлантику в 2018 году и "в течение нескольких недель" уклонялась от всех попыток найти её. Потому что подлодки этого типа имеют гораздо более совершенную технологию подавления шума, чем его предшественники.

В то же время они оснащены передовым обычным вооружением, способным поражать цели в глубине суши. В сочетании с их скрытностью и способностью находиться почти в любом месте в любом океане угрозу "Ясеня" трудно недооценить.

Бесперспективность второго фронта для США

— Российский Тихоокеанский флот годами тренировался с Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая, и сочетание малозаметных российских атомных подводных лодок и бесшумных китайских дизельных лодок, которые будут вооружены противокорабельными ракетами, станет серьёзным испытанием для США и их союзников, — заметил заведующий кафедрой морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже США в Ньюпорте, штат Род-Айленд, Джеймс Холмс. Также издание разбирает численность китайского флота и сравнивает его с американским.

Task & Purpose пишет, что, "в то время как Россия поддерживает мощную военно-морскую силу в Тихом океане, Китай имеет самый большой военно-морской флот в мире, насчитывающий примерно 340 кораблей и подводных лодок, и ожидается, что к 2025 году он вырастет до 400 кораблей, а к 2030 году — до 440 кораблей". Для сравнения: ВМС США имеют в общей сложности 294 корабля, и ожидается, что к 2028 году это число сократится до 291 корабля.

Выход кораблей ТОФ из базы во Владивостоке. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Аналитики намекают, что военный союз России и Китая или военная поддержка Пекина в случае стравливания Токио и Москвы станет для США поражением. В итоге издание делает вывод, что сам по себе Тихоокеанский флот России не продержится долго в конфликте с ВМС США. Однако Соединённые Штаты столкнулись бы с гораздо более серьёзной угрозой, если бы им пришлось сражаться как с российским, так и с китайским флотом в этом регионе.

Авторы Дмитрий Шестопалов