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20 апреля, 04:45

Трутнев заявил об отставке адмирала Авакянца с поста командующего ТОФ

Адмирал Сергей Авакянц покинул пост командующего Тихоокеанским флотом и возглавит структуру, которая будет координировать работу 12 открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Трутнев сообщил об отставке командующего Тихоокеанским флотом. Видео © Telegram / polpred_dfo

"Эту центральную структуру, по сути дела штаб по выполнению задачи, поставленной президентом, возглавит адмирал Сергей Иосифович Авакянц, который до недавнего времени командовал Тихоокеанским флотом. Николай Анатольевич Язынин продолжит работу в составе этой структуры в должности его заместителя", — сказал он на совещании по вопросам центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Затем Трутнев также сообщил журналистам, что с 11 мая готовы начать работу в этом направлении все 12 регионов, выбранных для создания пилотных центров. Это Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и ЯНАО.

Опубликовано видео с внезапной проверкой боеготовности Тихоокеанского флота

Опубликовано видео с внезапной проверкой боеготовности Тихоокеанского флота

Стоит отметить, что об отставке Авакянца стало известно менее чем через неделю после того, как была объявлена внезапная проверка Тихоокеанского флота.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Андрей Григорьев
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