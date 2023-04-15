КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 04:17

Опубликовано видео с внезапной проверкой боеготовности Тихоокеанского флота

Корабли Тихоокеанского флота вышли в море в рамках внезапной проверки

Минобороны РФ показало кадры учебной внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Во время подобных проверок оценивается способность военных моряков приводить соединения, части и отдельные корабли в установленную степень боеготовности. Оценку дают офицеры Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Учебная внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота. Видео © Telegram / Минобороны России

Во время проверки подразделения береговых войск и морской пехоты ТОФ подняли личный состав по тревоге, подготовили технику к совершению маршей, а также выходу на штатной технике в районы проверки боевой выучки подразделений.

В ходе проверки боевые корабли и суда вышли в море, будучи готовыми выполнить задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп и отрядов десантных кораблей. В тех местах, где военные постоянно дислоцируются, усиливается охрана и укрепляется оборона военных городков. Все процессы управляются с развёрнутых запасных командных пунктов, рассказали в Минобороны.

В Кремле ответили на вопрос о совместных военных учениях России и Китая

В Кремле ответили на вопрос о совместных военных учениях России и Китая

Ранее сообщалось, что для внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота была создана обстановка периода непосредственной угрозы агрессии.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров