Опубликовано видео с внезапной проверкой боеготовности Тихоокеанского флота

Минобороны РФ показало кадры учебной внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Во время подобных проверок оценивается способность военных моряков приводить соединения, части и отдельные корабли в установленную степень боеготовности. Оценку дают офицеры Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Учебная внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота. Видео © Telegram / Минобороны России

Во время проверки подразделения береговых войск и морской пехоты ТОФ подняли личный состав по тревоге, подготовили технику к совершению маршей, а также выходу на штатной технике в районы проверки боевой выучки подразделений.

В ходе проверки боевые корабли и суда вышли в море, будучи готовыми выполнить задачи в составе ударных, противолодочных ударных и минно-тральных групп и отрядов десантных кораблей. В тех местах, где военные постоянно дислоцируются, усиливается охрана и укрепляется оборона военных городков. Все процессы управляются с развёрнутых запасных командных пунктов, рассказали в Минобороны.