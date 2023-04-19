Ракетоносцы Ту-22М3 провели воздушное патрулирование в рамках внезапной проверки ТОФ

Восемь российских дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 выполнили учебно-боевой полёт над нейтральными водами акваторий Охотского и северной части Японского морей в рамках внезапной проверки боеготовности Тихоокеанского флота. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, экипажи Ту-22М3 осуществляли авиационную поддержку силам флота. В министерстве также подчеркнули, что полёты самолётов дальней авиации выполняются без нарушений границ других государств. Они совершаются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Как сообщал Лайф, по распоряжению президента РФ Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К ней привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. В рамках учений Минобороны РФ оценит состояние готовности органов военного управления, войск и сил к различным задачам, которые могут появиться на стратегических направлениях. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в проверке ТОФ участвует 167 кораблей и судов, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов.