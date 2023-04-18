Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в рамках внезапной проверки ТОФ
Ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над Беринговым и Охотским морями
Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами акватории Берингова и Охотского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Беринговым и Охотским морями. Видео © Минобороны России
"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, экипажи ракетоносцев продолжат патрулирование других районов, во время которого будет проведена дозаправка топливом в воздухе. Её осуществит воздушное судно Ил-78. В министерстве также подчеркнули, что полёты самолётов дальней авиации выполняются без нарушений границ других государств. Они совершаются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Напомним, по распоряжению президента РФ Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К ней привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. В рамках учений Минобороны РФ оценит состояние готовности органов военного управления, войск и сил к различным задачам, которые могут появиться на стратегических направлениях. Завершится проверка 18 апреля. Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в проверке ТОФ участвует 167 кораблей и судов, включая 12 подлодок, а также 89 самолётов и вертолётов.
Минобороны России