Два ракетоносца Ту-95МС совершили воздушное патрулирование в рамках внезапной проверки ТОФ

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами акватории Берингова и Охотского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над Беринговым и Охотским морями. Видео © Минобороны России

"В рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ), части Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Берингова и Охотского морей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, экипажи ракетоносцев продолжат патрулирование других районов, во время которого будет проведена дозаправка топливом в воздухе. Её осуществит воздушное судно Ил-78. В министерстве также подчеркнули, что полёты самолётов дальней авиации выполняются без нарушений границ других государств. Они совершаются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.