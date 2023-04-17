Объявлена дата завершающего этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Тихоокеанский флот (ТОФ) 18 апреля приступит к завершающему этапу внезапной проверки.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", — сказал глава Минобороны.

По его словам, российские стратегические ракетоносцы в рамках внезапной проверки впервые выполнят полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника, а суда проведут тренировку по поиску и уничтожению подлодок и корабельных группировок, а также осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.