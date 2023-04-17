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17 апреля, 07:26

Объявлена дата завершающего этапа внезапной проверки Тихоокеанского флота

Шойгу заявил о начале завершающего этапа проверки Тихоокеанского флота 18 апреля

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Тихоокеанский флот (ТОФ) 18 апреля приступит к завершающему этапу внезапной проверки.

"С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков", — сказал глава Минобороны.

По его словам, российские стратегические ракетоносцы в рамках внезапной проверки впервые выполнят полёты в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника, а суда проведут тренировку по поиску и уничтожению подлодок и корабельных группировок, а также осуществят практические артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям.

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Напомним, ранее стало известно, что Тихоокеанский флот в полном составе был поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Как заявил Шойгу, в кратчайшие сроки планировалось подготовиться к боевым действиям и выполнить оперативное развёртывание. Министр также поручил привлечь авиацию к проверке учений.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Андрей Бражников
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