Путин назвал приоритетом спецоперацию и поручил Шойгу не забывать про флот

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. По словам главы оборонного ведомства, с 18 апреля Минобороны приступит к завершающему этапу — отработке ракетных ударов электронными пусками. Стратегические ракетоносцы нанесут условные удары по корабельным группировкам противника в Тихом океане, отметил министр.

Президент подчеркнул, что приоритет применения ВС РФ сейчас связан со специальной военной операцией, но задачи развития флота никто не отменял.

"Сергей Кужугетович, для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения Вооружённых сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей в Донбассе, на других новых территориях", — сказал Путин.

Вместе с тем, добавил президент, задачи развития флота, включая Тихоокеанский, никто не отменял. Глава государства попросил министра обороны продолжить эту работу, а также обратить внимание на развитие и подготовку подобных мероприятий и на других флотах.