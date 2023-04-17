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17 апреля, 07:39

Более 160 кораблей и 89 машин боевой авиации подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ТОФ

Шойгу: В проверке ТОФ участвует 167 кораблей и судов, включая 12 подлодок

167 кораблей и судов, в том числе 12 подводных лодок, привлечены к внезапной проверке Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"С 14 апреля началась внезапная проверка ТОФ. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов", — сказал Шойгу.

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По распоряжению Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К ней привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. В рамках учений Минобороны РФ оценит состояние готовности органов военного управления, войск и сил к различным задачам, которые могут появиться на стратегических направлениях. Завершится проверка 18 апреля.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александр Юнашев
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