Более 160 кораблей и 89 машин боевой авиации подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ТОФ
Шойгу: В проверке ТОФ участвует 167 кораблей и судов, включая 12 подлодок
167 кораблей и судов, в том числе 12 подводных лодок, привлечены к внезапной проверке Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"С 14 апреля началась внезапная проверка ТОФ. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов", — сказал Шойгу.
По распоряжению Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который был поднят по тревоге в полном составе. К ней привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения. В рамках учений Минобороны РФ оценит состояние готовности органов военного управления, войск и сил к различным задачам, которые могут появиться на стратегических направлениях. Завершится проверка 18 апреля.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ