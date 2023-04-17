Более 160 кораблей и 89 машин боевой авиации подняли по тревоге в рамках внезапной проверки ТОФ

167 кораблей и судов, в том числе 12 подводных лодок, привлечены к внезапной проверке Тихоокеанского флота РФ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"С 14 апреля началась внезапная проверка ТОФ. К ней привлечено свыше 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолётов и вертолётов", — сказал Шойгу.